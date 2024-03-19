"حرب غزة" تلقي بظلالها داخل كندا.. الضحايا يهود ومسلمين

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أعلنت شرطة تورونتو، الإثنين، أن عدد جرائم معاداة السامية وجرائم الكراهية ضد المسلمين في تورونتو، أكبر مدن كندا، ارتفع كثيرا بالتزامن مع الحرب في غزة، التي أعقبت هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال قائد شرطة مدينة تورونتو مايرون ديمكيو في بيان إن المدينة شهدت 69 حالة اعتقال و173 تهمة تتعلق بجرائم الكراهية خلال تلك الفترة.

وأضاف البيان أنه منذ أكتوبر 2023، شهدت تورونتو 203 جريمة كراهية مؤكدة، بزيادة 93 بالمئة عن العام السابق.

وذكر ديمكيو أن جرائم الكراهية عبر المكالمات الهاتفية انخفضت في ديسمبر ويناير، لكنها ارتفعت بعد ذلك في فبراير بنسبة 67 بالمئة.

وأوضح ديمكيو أن من بين 84 جريمة كراهية حتى الآن في عام 2024، كانت 56 بالمئة منها معادية للسامية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر بعد أن هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية على قطاع غزة تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 31 ألفا من سكان القطاع، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وقال ديمكيو للصحفيين: "رغم أن عدم الإبلاغ عن جميع أشكال جرائم الكراهية يمثل مصدر قلق، فأنا أعلم من خلال الحديث إلى الناس في المدينة أن معاداة الإسلام مصدر قلق كبير، وبالنظر إلى إحصاءاتنا، أشعر بالقلق إزاء النقص الكبير في الإبلاغ عنها".