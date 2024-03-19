سيول تكشف تفاصيل "دعم عسكري ضخم" من كوريا الشمالية لروسيا

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زودت كوريا الشمالية روسيا بنحو 7 آلاف حاوية أسلحة منذ يوليو، لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، الإثنين.

وتخضع بيونغ يانغ وموسكو، الحليفتان تاريخيا، لحزمة من العقوبات الدولية: روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا وكوريا الشمالية بسبب تجاربها للأسلحة النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى شرق روسيا، وأعلنت واشنطن بعدها أن بيونغ يانغ بدأت في إمداد موسكو بالأسلحة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في مؤتمر صحفي الإثنين إن "عدد الحاويات القادمة من الشمال إلى روسيا ازداد بمقدار 300 ليبلغ عددها الاجمالي حوالي 7 آلاف حاوية حتى الآن"، على ما نقلت وزارته لوكالة فرانس برس.

ويشير هذا العدد إلى المعدات المرسلة منذ يوليو، وأوضح شين أنه "مع إغلاق بعض الطرق البحرية الآن، تم إرسال بعضها بالسكك الحديد إلى روسيا".

وفي منتصف أكتوبر، أفادت واشنطن بأن بيونغ يانغ سلّمت "أكثر من ألف حاوية " تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة إلى روسيا.

وفي الشهر التالي، اتهمت سيول بيونغ يانغ بإرسال أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا، في المقابل يبدو أن بيونغ يانغ تلقت مشورة فنية من موسكو بشأن مشروعها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.

وخلال زيارته لروسيا في سبتمبر، أعلن كيم أن العلاقات الثنائية مع روسيا في "مقدمة أولوياته"، وأصبحت بيونغ يانغ مدافعا قويا عن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

ولفت خبراء ومسؤولون أميركيون إلى أن روسيا مهتمة بشراء الذخيرة لاستخدامها في أوكرانيا، بينما تسعى بيونغ يانغ إلى تحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.