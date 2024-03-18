البيت الأبيض: الرجل الثاني في "حماس" مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

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اغتالت إسرائيل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة" حماس" خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن اليوم البيت الأبيض بعدما كانت الدولة العبرية قد تحدّثت عن استهدافه بغارة جوية في غزة من دون تأكيد وفاته.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان: إن "الرجل الثالث في حماس (الثاني في جناحها العسكري) مروان عيسى قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي"، وذلك في معرض تقديمه إحاطة حول فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس ".