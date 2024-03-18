ضربات باكستانية داخل أفغانستان.. الحصيلة 8 قتلى

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قتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أكد متحدث باسم حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، التي تتولى الحكم في كابل، ذبيح الله مجاهد: "عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22:30 ت غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين.

وأشار مجاهد إلى أن القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال.

وقال مسؤولان أمنيان إن غارات جوية باكستانية استهدفت في وقت مبكر من الإثنين مخابئ يعتقد أنها لحركة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان،

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل 7 جنود في تفجير انتحاري وهجمات منسقة في شمال غربي البلاد.