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ترامب يثير الجدل بتصريح "حمام الدم".. ماذا قصد؟

18
MARCH
2024
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أثارت تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي قال فيها إن الخسارة أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بمثابة "حمام الدم"، الجدل في الداخل الأميركي، وأضافت لسجل ترامب الحافل قصة جديدة جعلته محط الانتقاد.

وأدان المدعي العام الفيدرالي السابق غلين كيرشنر تصريحات ترامب، وحذر من أن الرئيس السابق يشكل "تهديدا للديمقراطية".

وقال ترامب في أوهايو، السبت: "الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للبلاد".

وسرعان ما انتشرت تعليقات ترامب على نطاق واسع وأثارت موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم النقاد ترامب بالتحريض على العنف.

وقال ستيفن تشيونغ، مدير اتصالات حملة ترامب، لمجلة "نيوزويك" في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الرئيس السابق كان يعني "أن ذلك سيكون حمام دم اقتصاديا لأن سياسات جو بايدن الملتوية أهلكت الأسر العاملة".

وانتقد المدعي العام السابق ترامب وقارن تصريحات يوم السبت بخطابه في 6 يناير 2021، والذي اتُهم ترامب بسببه بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول الأميركي من خلال نشر مزاعم عن تزوير خلال انتخابات 2020.

وقال كيرشنر: "ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية، لقد شن هجوما في 6 يناير ضد ديمقراطيتنا وتبين أنه هجوم مميت، لا ينبغي السماح له بتعريض أمتنا وشعبها وديمقراطيتنا للخطر بهذا النوع من الخطابات المشجعة على العنف".

 

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