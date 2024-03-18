"خطاب النصر" لبوتين.. رسائل للداخل والخارج

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "خطاب النصر" بموسكو بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، رسائل عديدة قوية للداخل والخارج.

وذكر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة الرأي العام (إف.أوه.إم) أن بوتين فاز بنسبة 87.8 بالمئة من الأصوات وهي أعلى نتيجة على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ومنح مركز أبحاث الرأي العام الروسي بوتين 87 بالمئة من الأصوات، وتشير النتائج الأولية الرسمية إلى دقة نتائج استطلاعات الرأي، وفقما ذكرت "رويترز".

رسائل للداخل

في خطابه، يوم الأحد، أكد بوتين أن الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة "لم يكن لها أي تأثير" على الانتخابات، فيما توعد بملاحقة الناخبين الذين أفسدوا أوراق الاقتراع، وصرّح للصحفيين بأنه يعتبر الانتخابات الروسية ديمقراطية.

وحذّر بوتين من أن "هذه جريمة جنائية وستتعامل سلطات الأمن والسلطات القضائية وفقا للقانون"، مضيفا "في الواقع، لم يكن لذلك أي تأثير".

واعتبر الرئيس الروسي أن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن في فبراير "حدث محزن"، مؤكدا في أول رد فعل علني له على هذا الموضوع أنه كان مستعدا للإفراج عنه في إطار تبادل للسجناء.

وخلال إجابته على أسئلة صحافيين قال بوتين "في ما يتعلق بنافالني. نعم لقد توفى. هذا حدث محزن"، مضيفا "قبل أيام قليلة من وفاة نافالني، أخبرني بعض الزملاء كانت هناك فكرة لمبادلته ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية، فقلت أنا موافق".

وأكد بوتين لأنصاره أنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بما وصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" تنفذها روسيا في أوكرانيا وسيعزز قوة الجيش الروسي.

وأضاف: "أمامنا العديد من المهام. ولكن عندما نتوحد، بغض النظر عمن يريد ترهيبنا أو قمعنا، لم ينجح أحد في التاريخ على الإطلاق في ذلك، ولم ينجحوا الآن، ولن ينجحوا أبدا في المستقبل".

رسائل للخارج

بيّن بوتين في خطابه أن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن أحدا له مصلحة في ذلك.

وأوضح أن قواته تتمتع بأفضلية على القوات الأوكرانية على الجبهة في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بـ"تحقيق" أهداف موسكو، وقال: "بشكل عام، المبادرة تعود بالكامل إلى القوات المسلحة الروسية، وفي بعض المناطق يقوم رجالنا بسحق العدو".

وأشار إلى أن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس خيارا.

كما انتقد بوتين النظام السياسي الأميركي وما سماه بالقضايا ذات الدوافع السياسية، قائلا إن العالم كله يسخر من واشنطن.

وردا على سؤال من شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) الأميركية عما إذا كانت إعادة انتخابه ديمقراطية، انتقد بوتين النظامين السياسي والقضائي الأميركي، وقال "العالم كله يضحك على ما يحدث (في الولايات المتحدة). هذه كارثة وليست ديمقراطية".

وتابع "هل من الديمقراطي استخدام الموارد الإدارية لمهاجمة أحد المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، وذلك باستخدام السلطة القضائية من بين أمور أخرى؟"، في إشارة واضحة إلى أربع قضايا جنائية ضد المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

وأبدى بوتين عن استعداد بلاده لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكنه قال إن روسيا ستضع في الاعتبار مصالحها على خط المواجهة.