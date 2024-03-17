ستولتنبرغ يؤكد أهمية مكافحة تغير المناخ

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد في باكو، أهمية مكافحة تغير المناخ "لأسباب أمنية".



وكان ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب-29 في تشرين الثاني.



ورحب ستولتنبرغ "بالدور المهم" الذي تؤديه أذربيجان في إمداد "الحلفاء الرئيسيين" في الناتو بالغاز، مشددا على ضرورة "التوفيق بين الحاجة إلى الطاقة والبيئة".



وقال إن مكافحة "التغير المناخي أمر مهم للأمن ولحلف شمال الأطلسي"، معتبرا أن ارتفاع حرارة الأرض "عامل مضاعف للأزمات ونحن نرى آثاره في جميع أنحاء العالم".



وانتقد نشطاء البيئة اختيار أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، والذي يندرج في إطار استراتيجية باكو لتغيير صورتها كدولة استبدادية ومسببة للتلوث.



وقال علييف: "بفضل مواردنا الطبيعية، أي النفط، فإننا نستثمر على نطاق واسع مع شركائنا، في مصادر الطاقة المتجددة".