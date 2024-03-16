إسرائيل تهدد بالتحرك باتجاه رفح في حال فشلت المفاوضات المرتقبة في الدوحة

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قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم ، إن الدولة العبرية عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حال فشلت جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة من أجل إطلاق سراح الرهائن، على ما نقلت "سكاي نيوزعربية "عن هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في رفح: "إذا فشلت المحادثات من أجل إطلاق سراح المختطفين، فإن إسرائيل ستبدأ في التحرك"، في رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية شهر رمضان.