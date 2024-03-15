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زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي: نتنياهو "ضل طريقه"

15
MARCH
2024
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قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، إنه يتعين على إسرائيل إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.
 
وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.
 
وأضاف تشاك شومر، في كلمته:
 
ليس من العدل تحميل إسرائيل فقط مسؤولية مقتل الفلسطينيين.
   
رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.
   
حل الدولتين هو فقط الحل الواقعي والمستدام.
   
أدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.
 
أدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة.
   
أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها.
   
نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين.
   
تحالف يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
   
إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب، يجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل.
 
وعلقت الخارجية الأميركية على هذه التصريحات، بالقول: "الكونغرس مستقل من الحكومة ودعوة شومر هي تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.
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