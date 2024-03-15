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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أعلن السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنيّة أن قرار حظر عبور السفن المؤيّدة لكيان الاحتلال سوف يدخل مرحلة جديدة، معلناً عن منع عبور السفن المرتبطة بـ»إسرائيل» من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح،

ورأت مصادر متابعة للملاحة البحريّة أن القرار الجديد يعني دخول أنصار الله المواجهة مع الهيمنة الأميركيّة على البحار من بوابة التضامن مع غزة، إلى مساحة جغرافيّة تتجاوز المدى الإقليميّ لليمن، وتمثل تحدياً استراتيجياً للهيمنة الأميركية على الممرات المائية. وقالت المصادر إن الأميركي يدخل منطقة شديدة الحرج في كيفية التعامل مع الخطوة اليمنيّة الجديدة التي تعني عملياً قلب الطاولة بوجه الأميركيّ، ما لم يُسارع الى التحرك لفرض وقف الحرب على غزة.