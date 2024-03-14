living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب المخدرات.. تركي يقتل نجله بحديقة المنزل

14
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هزّت جريمة مروّعة ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، حيث أقدم رجل تركي على قتل نجله بطلقٍ ناري في منطقة سيحان الواقعة في الولاية، في واقعة ربطتها الأوساط التركية بانتشار السلاح غير المرخص والمخدّرات.
 
وفي التفاصيل، تحوّلت مشادات كلامية بين رجلٍ تركي يدعى تامر أفرين ونجله حازم إلى حادثة إطلاق نار، حيث أقدم الأول على قتل الثاني ببندقية صيد في حديقة منزلهما قبل يومين، لكن مطالبات مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية للسلطات بتشديد الضوابط على استخدام السلاح جعلت من هذه الحادثة قضية رأي عام يستمر الجدل حولها منذ الاثنين.
 
وكشفت وسائل إعلامٍ محلية تركية أن سبب المشادات الكلامية يعود لإدمان نجل الرجل التركي وهو حازم على تعاطي المخدرات، إذ كان الأب يرفض منحه المال لشراء مواد مخدّرة وعلى إثرها تطوّرت المشادات الكلامية بينهما وتحوّل لإطلاق نار.
 
وألقت السلطات الأمنية القبض على الأب التركي الذي قتل نجله عند مشادات كلامية حول تعاطيه للمخدّرات التي تنتشر في تركيا بشكلٍ كبير، وفق تقارير غربية ترفضها أنقرة بعدما وصفتها عدّة عواصم كمركزٍ للمخدرات في المنطقة.
 
ولم تذكر وسائل الإعلام أي معلوماتٍ عن القاتل ونجله، إذ اكتفت بأن الأب بادر بالاتصال بالشرطة على الفور وأخبرها بقيامه بقتل نجله بطلقٍ ناري.
 
وكان حازم قد فارق الحياة على الفور بعد الطلق الناري، وفق ما أفادت مواقع محلّية أشارت أيضاً إلى أن الأب سيحاكم كقاتلٍ عن "سابق الإصرار والترصّد".
 
وتمّ ضبط السلاح الذي استخدمه الأب في قتل نجله. وقد عبّر الرجل التركي عن ندمه بعد مقتل حازم.
 
وقال الأب في تصريحاتٍ نقلتها وسائل الإعلام إنه استخدم بندقية الصيد للدفاع عن النفس ولم يكن ينوي القتل. وأضاف أن "نجلي هاجمني بساطور، وكنت في موقع الدفاع عن النفس"، على حدّ تعبيره.
 
وباشرت الشرطة بإجراء تحقيقاتٍ مع الرجل التركي وأفرادٍ من عائلته لمعرفة المزيد عن الجريمة.
 
وإثر وقوع هذه الجريمة، طالبت مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومي بوضع المزيد من الشروط حول حيازة السلاح وعدم التساهل مع السلاح غير المرخص.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   