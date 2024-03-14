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ردا على "درع الحرية".. كيم يقود دبابة بنفسه

14
MARCH
2024
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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، أن الزعيم كيم جونغ-أون قاد بنفسه "دبابة قتالية من نوع جديد" خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسول.

وذكرت الوكالة أنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات، "ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكّم وقاد الدبابة بنفسه".

وبثّت الوكالة صوراً بدا فيها الزعيم مرتدياً سترة جلدية سوداء ويحيّي العسكريين، الذين ارتدوا الزي العسكري المرقّط وهلّلوا فرحاً بلقائه، قبل أن يشرف على تدريبات "المسيرة التدريبية".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أعرب كيم "عن ارتياحه الكبير لواقع أنّ دبابة القتال الرئيسية من النوع الجديد أثبتت بنجاح قوّتها الضاربة الممتازة للغاية".

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وقد أشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية".

وتشمل هذه المناورات خصوصاً تدريبات على اعتراض صواريخ والتصدّي لهجمات جوية، في تدريبات سنوية تندّد بها باستمرار بيونغ يانغ، التي تمتلك السلاح النووي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على مناورات أميركية - كورية جنوبية بإجراء تجارب أسلحة جديدة.

 

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