أنقرة: لا تقدم حالياً في المفاوضات بيننا وبين دمشق

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الوطن السورية: أعلنت وزارة الخارجية التركية أمس توقف أي مفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، زاعمة أن لا شروط مسبقة لديها في هذا الإطار مع إصرارها على مواصلة احتلال القوات التركية أجزاء من أراضٍ سورية شمال غرب البلاد، وهو الأمر الذي تطالب دمشق بإنهائه قبل أي مفاوضات.

وحسب وكالة «تاس» الروسية أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أنه لا يوجد «تقدم» حالياً في المفاوضات بين دمشق وأنقرة، وأوضح في إفادة صحفية في أنقرة، أمس الأربعاء أنه فيما يتعلق بمسؤولية وزارة الخارجية، ليس لدينا مفاوضات مع القيادة السورية،

وأضاف إن «سياستنا بشأن التطبيع معروفة منذ البداية، وقد قمنا بصياغتها بشفافية، ليس لدينا شروط مسبقة، ولكن هناك توقعات معينة حول نتائج هذه العملية في سياق التسوية السياسية وعودة اللاجئين ومستقبل سورية»، متهماً الحكومة السورية بوضع «شروط مسبقة»، في إشارة إلى مطالبة سورية بإنهاء الاحتلال التركي وإخراج القوات التركية من الأراضي التي تحتلها وتنتشر فيها فصائل مسلحة موالية لأنقرة تأتمر بأمرها.



وإضافة إلى إصرارها على مواصلة احتلال أراضٍ سورية أشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن الجانب التركي أعرب في وقت سابق عن توقعاته بأن تتحدث الحكومة السورية مع تركيا «بشكل مستقل» لكن في الآونة الأخيرة «لم يحدث شيء بهذا الصدد. بشكل عام، خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية لم يكن هناك أي تطور».