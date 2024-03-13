وزير خارجية الأردن يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب غير مسبوقة" في غزة

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رأى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي انه لا يمكن السماح لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بالاستمرار في الحرب، متهما الدولة العبرية بأنها "ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة" في قطاع غزة.



وقال الصفدي في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في عمان: "الخطر يتفاقم، لا يمكن أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يستمر في تقويض أمن المنطقة برمتها، لا يمكن أن يسمح له بالاستمرار بهذه الحرب".



واعتبر أنها "حرب خرقت إسرائيل فيها كل القوانين الدولية، خرقت القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، واستخدمت التجويع سلاحا وهذه أيضا جريمة حرب".



كما شدّد على أنه لا يمكن أن يقبل العالم أن يموت الأطفال جوعا وأن تموت الأمهات عطشا وأن يشرد حوالى 1,7 مليون فلسطيني، خصوصا أن إسرائيل مستمرة في منع دخول ما يكفي من المساعدات لتلبية احتياجات الفلسطينيين.