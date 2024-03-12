بالصور: إستشهاد 3 رهبان في إعتداء إجرامي!

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أعلنت الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة مقتل 3 من الرّهبان عقب تعرُّضهم لاعتداء إجراميّ بدَيْر القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان أن "الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل أبراشية جنوب أفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس".

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث.

كما وتوجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبورغ لمتابعة الموقف.

وأشارت الكنيسة إلى أنّ البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث في انتظار معرفة أسبابه.

وأعربت الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، متقدمة بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة.

وينتمي الرهبان الثلاثة للكنيسة المصرية ويخدمون في جنوب أفريقيا، وأن عملية الاستهداف وقعت فجر الثّلثاء داخل دير القديس مرقس والأنبا صموئيل المعترف في جنوب أفريقيا.

ولا تزال الأسباب وراء الهجوم والجهة المسؤولة لم تتضح بعد، والتحقيق ما زال جارياً في هذه القضية المشوبة بالغموض.