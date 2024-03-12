أصبحت العضو رقم 32.. علم السويد يرفرف أمام مقر الناتو

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رفرف علم السويد في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الإثنين، إيذانا باعتبار الدولة الاسكندنافية العضو رقم 32 في الحلف، بعد عامين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشاهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، جنديين يرفعان علم السويد، أمام المقر الرئيسي للناتو في بروكسل.

وفي خطاب ألقاه إلى جانب كريسترسون، رحب ستولتنبرغ بالسويد كأحدث عضو في الحلف.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كريسترسون قوله إن السويد "انضمت للحصول على الأمن وأيضا لتوفر الأمن".

ووضعت السويد جانبا عقودا من الحياد بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انضمت رسميا إلى حلف الناتو يوم الخميس الماضي.

كما انضمت جارتها فنلندا للحلف العام الماضي، ضمن خطوة تاريخية أخرى أنهت سنوات من عدم الانحياز العسكري لهلسنكي.