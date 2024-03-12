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فنزويلا.. حزب مادورو يختاره مرشحا لولاية رئاسية ثالثة

12
MARCH
2024
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اختير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو، وفق ما أعلن، أمس الإثنين، مسؤول رفيع في الحزب الحاكم.

وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، بحسب ما أفاد ديوسدادو كابيلو، الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

ولم يصدر عن مادورو، البالغ من العمر 61 عاما، أي إعلان، لكنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بولاية ثالثة في استحقاق أقصيت منه منافسته الرئيسية.

ولم تعترف عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة، بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أعلن، الأسبوع الماضي، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو.

وجاء ذلك عقب توصّل الحكومة والمعارضة في أكتوبر، في محادثات في باربادوس، لاتفاق نصّ على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

إثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعضا من عقوباتها المفروضة على الدولة الأميركية الجنوبية الغنية بالنفط، ما سمح لشركة شيفرون الأميركية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.

ونص اتفاق باربادوس أيضا على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.

منذ ذلك الحين ثبّتت المحكمة العليا الموالية لمادورو حكما قضى بمنع الفائزة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من المعارضين من خوض الاستحقاق، ما دفع واشنطن إلى النظر في إعادة فرض عقوبات.

 

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