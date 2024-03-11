انتحار جماعي لعائلة من 4 أفراد.. ربطوا أياديهم وقفزوا من الطابق الـ21

A + A -

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.

فقد وثقت كاميرا مراقبة، قيام عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.

من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي" لأنهم وجدوا حبل يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

ولفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا.

وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلان.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.