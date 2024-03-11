المرجع الأعلى في النجف يعلن هذا التاريخ أول أيام رمضان

A + A -

أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق آية الله علي السيستاني أنّ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم، غداة إعلان السعودية ومصر ومعظم دول الخليج بدء الصوم.



وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، الذي يقلّده ملايين من المسلمين الشيعة حول العالم لا سيما في العراق، أن "يوم غدٍ الثلاثاء...هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.



ويأتي ذلك فيما بدأ الصوم في دول عدة الاثنين مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأراضي الفلسطينية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في هذه البلدان، فضلاً عن تونس والجزائر.



وكان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن الاثنين أوّل أيام شهر رمضان.



من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضا سلطنة عمان وليبيا.



وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات، أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".