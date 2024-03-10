إحباط هجوم حوثي بحري كبير بأكثر من 28 مسيرة

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الشرق الأوسط السعودية: أحبطت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجماتٍ حوثية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن، امس السبت، في سياق التصعيد البحري المستمر منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تناصر الفلسطينيين في غزة.

وأعلنت واشنطن وباريس، أنهما دمرتا ما لا يقل عن 28 طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، بينما تبنت الجماعة إطلاق 37 طائرة مسيرة واستهداف سفينة سنغافورية بالصواريخ.

وتقول الحكومة اليمنية إنَّ الجماعة الحوثية تتخذ من الحرب في غزة وسيلة للهروب من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، إلى جانب محاولة تبييض جرائمها المستمرة ضد اليمنيين، بما في ذلك قطع الطرقات ومنع تصدير النفط وحصار تعز.

وأكدت القوات المركزية الأميركية أن سفنها وطائراتها إلى جانب كثير من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف أسقطت 28 طائرة من دون طيار، وشددت على أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

من جهته، قال الجيش الفرنسي إنَّ سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت 4 طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة «أسبيديس» الأوروبية في المنطقة.