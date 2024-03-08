غوتيريش في اليوم العالمي للمرأة: نحذّر من العودة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق النساء

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من "العودة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق النساء سواء في الدول المتقدمة أو النامية".

ونبّه غوتيريش، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الى أنّ "خطر العودة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق النساء يخيّم على كل أنحاء العالم، وفي بعض الحالات العودة إلى الوراء في مجال التقدّم المحرز في كل من البلدان النامية كما في البلدان المتقدمة".

وأشار الى أن "بالوتيرة التي نسير بها، لتغيير الأمور، نحن على بعد 300 سنة من تحقيق المساواة الكاملة للنساء في الحقوق"، مندداً بـ"تأثير النزاعات المسلحة والحروب على النساء".