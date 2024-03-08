ماسك يهاجم طليقة بيزوس ويتهمها بقتل الحضارة الغربية

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يبدو أن إيلون ماسك ليس من محبي عطاءات، ماكينزي سكوت، الخيرية، وهي طليقة مؤسس ومالك شركة أمازون، جيف بيزوس.

وكتب ماسك في منشور على موقع X يشير إلى زوجة جيف بيزوس السابقة: "يجب إدراج الزوجات السابقات فاحشات الثراء اللاتي يكرهن أزواجهن ضمن قائمة أسباب موت الحضارة الغربية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ماسك، سكوت بسبب أعمالها الخيرية.

وفي مايو 2022، ذكر ماسك أنه يعتزم التصويت لصالح الحزب الجمهوري، لأنه يعتقد أن الحزب الديمقراطي قد أعطى شركتيه، تسلا وسبيس إكس، كتفًا باردًا للغاية"، (أي تم تهميشها).

واتهم ماسك، سكوت بأنها تتبرع لـ "لجان العمل السياسي التي تتظاهر بأنها جمعيات خيرية".

وكتب ماسك على موقع X في ذلك الوقت: "من الآمن أن نقول إن ماكنزي سكوت ليست من أشد المعجبين بزوجها السابق. ولسوء الحظ، وقع الكثير من الآخرين في مرمى النيران".

وكانت سكوت متزوجة من بيزوس لمدة 25 عامًا قبل طلاقهما في عام 2019. وحصلت على ما قيمته 38 مليار دولار من أسهم أمازون في شروط التسوية. ومنذ ذلك الحين، أحدثت سكوت ضجة كبيرة من خلال أعمالها الخيرية.

وفي عام 2022، أعلنت سكوت في منشور على موقع Medium أنها تبرعت بما يقرب من ملياري دولار إلى "343 منظمة تدعم أصوات وفرص الأشخاص من المجتمعات المحرومة".

وتضمنت تبرعات سكوت في ذلك العام 275 مليون دولار لمنظمة تنظيم الأسرة.

وعلى عكس معظم محبي الأعمال الخيرية، تبنت سكوت نهجًا غير مرتبط بأي قيود تجاه عطائها.

وقالت روث سيمونز، رئيسة جامعة "برايري فيو إيه آند إم"، في وقت سابق، لوكالة أسوشييتد برس: "إن الهدايا الأكثر قيمة هي بالتأكيد تلك غير المقيدة لأن الجامعة لديها مجموعة واسعة من الاحتياجات".

وتلقت الجامعة تبرعًا بقيمة 50 مليون دولار من سكوت في عام 2020، وهي واحدة من أكبر التبرعات التي حصلت عليها على الإطلاق.