"الناجي المعين".. لماذا يغيب أحد الوزراء عن حالة الاتحاد؟

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خلال خطاب حالة الاتحاد تتبع الولايات المتحدة نظاما يقضي بغياب وزير عن الخطاب، وهو تقليد بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي نتيجة الخوف من وقوع هجوم نووي خلال الحرب الباردة.

شبكة سي إن إن كشفت أن وزير العمل مارتي والش هو "الناجي المعين" خلال خطاب حالة الاتحاد الثاني للرئيس جو بايدن مساء الثلاثاء.

ويأتي الاختيار في نفس اليوم الذي ذكرت فيه شبكة سي إن إن أنه من المتوقع أن يغادر والش إدارة بايدن قريبًا وهو ما يمثل أول مغادرة لوزير في مجلس الوزراء لرئاسة بايدن.

يلقي خطاب بايدن في قاعة مجلس النواب، أمام كل مسؤول فيدرالي مؤثر في واشنطن تقريبًا بما في ذلك أعضاء الكونغرس وكبار الضباط العسكريين وقضاة المحكمة العليا الأمريكية وكبار المسؤولين داخل إدارته.

والش أول وزير عمالي يغيب كخليفة للرئيس

والش وهو عضو رئيسي في فريق بايدن الاقتصادي، يعد أول وزير عمالي في التاريخ الأمريكي يشارك في الطقوس الغامضة التي تجري بهدف الحفاظ على خلافة الرئيس حال وقوع كارثة.

في العام الماضي، كانت وزيرة التجارة جينا ريموندو هي الناجية المعينة من أول خطاب لبايدن عن حالة الاتحاد، حيث ابتعدت عن مبنى الكابيتول في مكان آمن وغير معلوم خلال تصريحات الرئيس في وقت الذروة.

ووفقا لمركز الدستور الوطني، فإن تقليد تعيين ناجٍ خلال خطاب حالة الاتحاد بدأ في الخمسينيات نتيجة المخاوف من وقوع هجوم نووي خلال الحرب الباردة.

لكن الحكومة الفيدرالية لم تعلن علنًا عن الناجي المعين حتى عام 1981، عندما تولى تيريل بيل وزير التعليم في عهد الرئيس رونالد ريجان، التعيين لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

متى تم اعتماد فكرة الخلافة الرئاسية؟

تم تحديد فكرة الخلافة الرئاسية في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1792، ثم تم تحديثها خلال إدارة ترومان في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1947.

وكان خط الخلافة المحدث مدفوعًا بوفاة الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1945، مما أدى إلى تولي هاري ترومان أعلى منصب.

بعد نائب الرئيس، يأتي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، ووزراء الخارجية والخزانة والدفاع في المرتبة التالية في خط الخلافة.

تظهر البيانات التي حللتها شبكة سي إن إن، أن المدعي العام، السابع في خط الخلافة، كان العضو الأعلى رتبة في مجلس الوزراء المعروف أنه تم تعيينه كأحد الناجين، وقد تم اختيار رئيس وزارة العدل لهذا الدور ثلاث مرات.

وزراء الداخلية والزراعة أكثر الناجين

يرتبط وزيرا الداخلية والزراعة بتعيينات الناجين الأكثر تكرارًا، مع سبعة تعيينات لكل منهما، وبينما هم في أسفل خط الخلافة، لم يُعرف عن أي وزير للتعليم أنه كان أحد الناجين المعينين.

في حين أن العديد من التعيينات مختلطة سياسيًا، فإن الناجين الثلاثة المعينين الذين كانوا أمناء شؤون المحاربين القدامى خدموا في هذا المنصب في حكم الرؤساء الجمهوريين.

هكذا كانت اختيارات الديمقراطيين للوزراء الناجين

على العكس من ذلك، كان الرؤساء الديمقراطيون هم الوحيدون الذين عينوا وزراءهم من الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة النقل، ووزارة الأمن الداخلي ليكونوا بمثابة الناجين المعينين خلال خطاب حالة الاتحاد.

على الرغم من أن المركز الدستوري الوطني ليس معروفًا جيدًا، إلا أنه يشير إلى أنه تم أيضًا استخدام الناجين المعينين أثناء حفلات التنصيب والخطب الرئاسية في الجلسات المشتركة للكونغرس، كما تم تعيين أعضاء الكونجرس لتخطي حالة الاتحاد كإجراء احترازي، وفقًا للمركز.

ما هي مؤهلات الوزير الناجي؟

يجب أن يكون الناجي المعين مؤهلاً ليكون رئيسًا، وإذا نجا خليفة أعلى رتبة من حادث محتمل، يصبح هذا الشخص رئيسًا.

وزراء مجلس الوزراء بالوكالة مؤهلون للحصول على خط الخلافة إذا تم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ لشغل مناصب أخرى، وفقًا لشهادة الكونجرس لعام 2003 من جون فورتيير، المدير التنفيذي لاستمرارية اللجنة الحكومية.

لكن المواطنين الأميركيين المتجنسين، مثل وزيرة الطاقة الحالية جينيفر جرانهولم ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، غير مؤهلين لتولي منصب الرئيس، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا الناجين المعينين.

يحتفظ معظم الناجين المعينين، مثل ريموندو، بجدول زمني منتظم بينما يتجنبون الكابيتول لحضور خطاب الرئيس.

قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو العام الماضي إن دورها كناجية معينة كان "هادئًا تمامًا"، حيث بقيت خارج واشنطن "ولكنها قامت بعملي مثل أي يوم آخر".