ترامب وأسرار الدولة.. معضلة أمام المخابرات بعد الـ "40 تهمة"

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اعتادت المخابرات الأمريكية مشاركة بعض المعلومات السرية بشأن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة مع المرشحين لرئاسة البلاد والذين حظوا بثقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويخطط مسؤولو المخابرات الأمريكية لإطلاع دونالد ترامب على مسائل الأمن القومي إذا حصل على ترشيح الحزب الجمهوري هذا الصيف، على الرغم من المخاوف بشأن تعامله مع المعلومات السرية.

بحسب ما نشر موقع بوليتيكو في تقرير له فإن هذا القرار يتماشى مع تقليد يعود تاريخه إلى عام 1952، لكنه سيكون المرة الأولى التي تتطوع فيها إدارة ما لتبادل معلومات سرية مع مرشح يواجه اتهامات جنائية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.

بوليتيكو نقلت عن مسؤول استخباراتي كبير وشخص مطلع على المحادثات الداخلية تأكيدهم أن إدارة بايدن تعتزم تبادل المعلومات الاستخبارية مع الرئيس السابق بغض النظر عن نتيجة محاكمته في فلوريدا.

تقليد سياسي

على مدى السنوات الـ 72 الماضية، قامت الإدارات بالتعاون مع وكالات المخابرات بإطلاع مرشحي كل من الأحزاب السياسية الرئيسية على بعض أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر غالباً ما يكون اجتماعًا واحدًا فقط، إلا أن بعض المرشحين يتلقون في بعض الأحيان عدة توجيهات.

وعادة ما تتم الإحاطات الإعلامية، التي يديرها مكتب مدير المخابرات الوطنية ويوافق عليها البيت الأبيض، بعد المؤتمرات الوطنية في أواخر الصيف.

مخاوف من سوء استخدام ترامب للمعلومات السرية

ومن غير الواضح متى ستُعقد محاكمة ترامب أو ما إذا كان سيتم البت في القضية قبل الانتخابات.

العديد من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الحاليين والسابقين الذين تحدثوا مع بوليتيكو قالوا إن القرار عادة ما يكون محفوفًا بمخاطر غير عادية هذا العام بسبب القضية القضائية المعلقة وموقف ترامب المتعجرف تاريخيًا تجاه معلومات الأمن القومي.

وأشار مسؤول كبير سابق في المخابرات الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب ردود الفعل العنيفة من معسكر ترامب، إلى أن دونالد لا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع القادة الأجانب، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمكنه استخدام المعلومات لدعمهم أو تعزيز مصالحه الخاصة.

تقرير بوليتيكو لفت إلى أن ترامب قام ذات مرة بتسريب تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية سرية للغاية إلى كبار المسؤولين الروس في المكتب البيضاوي، وفي حالة أخرى، قام بتغريد صورة التقطها قمر تجسس صناعي سري.

بعد وقت قصير من تولي بايدن منصبه، منع ترامب من تلقي إحاطات استخباراتية منفصلة، والتي يتم التطوع بها تاريخياً لرؤساء الولايات المتحدة السابقين، وقد أشار بايدن إلى سلوك ترامب الخاطئ، مضيفا أنه يريد تجنب خطر "أن ترامب قد ينزلق ويقول شيئًا ما".

موقف البيت الأبيض

بالنسبة للبيت الأبيض، فإن اختيار عدم توسيع نطاق التقليد ليشمل ترامب من المرجح أن يشجع ادعاءات الرئيس السابق في المحكمة وخارجها بأن مجتمع الاستخبارات متحيز ضده.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة توتر علاقاته المشحونة بالفعل مع الوكالات التي سيتعين على ترامب الاعتماد عليها لتجاوز الصراعات في جميع أنحاء العالم إذا فاز في نوفمبر.

وأشار مسؤولون حاليون سابقون إلى أن الإحاطات الإعلامية للمرشحين الرئاسيين رغم كونها سرية تستبعد المصادر والمعلومات شديدة الحساسية.

تقرير بوليتكو أوضح أن القرار بإبلاغ ترامب على الرغم من محاكمته في فلوريدا مليء بالأسئلة القانونية والسياسية الجديدة، كما نقل عن مسؤول كبير قوله إنه لا يوجد أيضًا ما يمنع الإدارة قانونًا من مشاركة مواد سرية مع ترامب حتى لو ثبتت إدانته في محاكمته في فلوريدا.

ترامب يواجه تهما تتعلق بوثائق الأمن القومي

ويواجه ترامب 40 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق الأمن القومي شديدة الحماية في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، وعرقلة الجهود الحكومية لاستعادتها، ويواجه أيضًا ثلاث محاكمات جنائية أخرى لا علاقة لها بتعامله مع مواد سرية.

لكن المسؤولين الذين تحدثوا مع بوليتيكو قالوا إن همهم الأهم هو التأكد من أن ترامب – الرئيس المقبل المحتمل – يشعر بأنه يستطيع الثقة في وكالات الاستخبارات.

وقال مسؤول المخابرات الكبير الحالي إن مجتمع الاستخبارات يخطط لإحاطة ترامب بنفس الطريقة التي أطلع بها المرشحين الرئاسيين السابقين.

ليست شديدة الحساسية

التقرير بين أن الإحاطات الإعلامية تقدم للمرشحين شفهيا ولا تتضمن أسرار مجتمع الاستخبارات الأكثر حساسية أو شديدة السرية.

وقال ديفيد بريس، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية والذي ألف كتابا عن الإحاطات الاستخباراتية المقدمة للرؤساء، إن خطر إساءة استخدام ترامب للمعلومات الحساسة المقدمة له في الإحاطة منخفض.

وأشار إلى أن المعلومات الاستخبارية التي يتم تبادلها عادة مع المرشحين ليست شديدة الحساسية، وتشبه تقريبًا ما يشاركه كبار الجواسيس في الشهادات العامة.

وأفاد بأنه نظرًا لعدم وجود متطلبات قانونية لهذه الممارسة، يمكن لإدارة بايدن تعديل ما تشاركه مع ترامب لتجنب أي مواضيع حساسة أو ساخنة.

ورد مسؤولو استخبارات سابقون آخرون بأن وكالات التجسس لن ترغب في حجب أي شيء مهم عن ترامب.

بحسب بوليتيكو قال أحد المسؤولين السابقين: "أستطيع أن أراه يستخدم الموجز لتشويه سمعة مجتمع الاستخبارات، ويقول: "كما تعلمون، لا يوجد شيء هنا لم أقرأه في صحيفة وول ستريت جورنال".

محامو ترامب قد يستغلون الإحاطة الاستخباراتية

هناك مصدر قلق آخر يتمثل في أن محاميي ترامب في قضية الوثائق السرية يمكن أن يستخدموا الإحاطة الاستخباراتية للقول بأن كل ما فعله ترامب لا يمكن أن يكون بهذا السوء، لأن مجتمع الاستخبارات لا يزال يثق به بما يكفي لمشاركة أسراره معه.

وقال مارك زيد، المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي والمبلغين عن المخالفات، إن "هذه الإحاطات ستكون بالتأكيد في صالح ترامب".