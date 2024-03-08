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حالة الاتحاد.. بايدن يغري الناخبين بـ"الكريديت والشوكولاتة"

8
MARCH
2024
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سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام المشرعين الأمريكيين لإغراء الناخبين بالتصويت له، مبديا انحيازه للمستهلك العادي في مواجهة الشركات الكبرى.
 
وقال بايدن إنه رأسمالي ولا يمانع من أن تجني الشركات الكبرى أموالا طائلة، لكنها يجب عليها أن تدفع ما عليها من ضرائب.
 
الرئيس الأمريكي شدد على أن الولايات المتحدة يمكنها أن تجني 2 تريليون دولار من ضرائب الأغنياء.
 
زيادة الأسعار وانخفاض الجودة
 
وأضاف أن تلك الشركات الكبرى زادت الأسعار وقللت الجودة لتزيد من أرباحها، وهو الأمر الذي ترتب عليه الكثير من التجاوزات في صناعات الأغذية والصناعات الأخرى دون أن يلاحظ المستهلكون ذلك بحسب تعبيره.
 
وتطرق الرئيس الأمريكي لشيكولاتة سنيكرز المشهورة وقال إن سعرها زاد وجودتها لا تزال كما هي بل حتى تقل عن السابق.
 
 البطاقات الائتمانية
 
وتحدث بايدن عن تخفيف الأعباء التي يتكبدها المستهلكون، وركز على البطاقات البنكية الائتمانية (كريديت كارد)، مؤكدا أنه سيقوم بتخفيض الرسوم عليها بما لا يتجاوز 8 دولارات، حتى لا يتكلف أصحابها مبالغ إذا ما تخلفوا عن السداد.
 
وقال بايدن: "تستخدم التذاكر وتجد سعرا أمامك، ثم تظهر لك رسوما مخفية، يجب وقف هذه الرسوم المخفية في نوفمبر".
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