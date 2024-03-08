living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادث قتل جماعي نادر بأوتاوا.. ترودو: مأساة مروعة

8
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، مقتل ستة أشخاص من سريلانكا، بينهم أربعة أطفال ووالدتهم، طعنا في العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في حادث هز بلدا يندر فيه وقوع جرائم القتل الجماعي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يشعر بالفزع مما وصفها بأنها "مأساة مروعة". وأُصيب زوج السيدة ووالد الأطفال أيضا في الهجوم ويتلقى الرعاية في المستشفى.

وقالت الشرطة إن فيبريو دي زويسا، وهو طالب عمره 19 عاما من سريلانكا، أُلقي القبض عليه ووُجهت إليه ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة بالشروع في القتل. وذكرت الشرطة أن دي زويسا كان يعرف الأسرة وكان يعيش معهم في المنزل.

والقتلى هم امرأة عمرها 35 عاما وأطفالها، وأعمارهم سبعة أعوام وأربعة أعوام وعامان وشهران، بالإضافة إلى رجل في عمر 40 عاما كان على معرفة بالأسرة.

وقال قائد الشرطة إريك ستابس في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "كان هذا أحد أعمال العنف غير المبررة المرتكبة بحق أشخاص أبرياء تماما". وقالت الشرطة إنها لم تتعامل فيما سبق مع المشتبه فيه أو الأسرة.

ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجريمة بأنها "واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ مدينتنا".

وشهدت أوتاوا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، 14 جريمة قتل في عام 2023، و15 في 2022.

وعُثر على الضحايا داخل منزل في ضاحية بارهيفن ولم يتسن التعرف عليهم.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد اتصالات هاتفية تلقتها خدمة الطوارئ قبل الساعة 11 مساء بقليل.

وحوادث القتل الجماعي نادرة في كندا. وفي ديسمبر 2022، أطلق رجل النار على خمسة أشخاص في إحدى ضواحي تورونتو قبل أن تقتله الشرطة.

وفي سبتمبر أيلول من ذلك العام، طعن رجل 11 شخصا وقتلهم في إقليم ساسكاتشوان الواقع غرب البلاد. وتوفي القاتل بسبب جرعة زائدة من مخدر الكوكايين بعد وقت قصير من قيام الشرطة باعتقاله.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   