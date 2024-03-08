الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة

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الشرق الأوسط السعودية: قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، وإن الأطفال يموتون جوعاً.

ودعا المنسق الأممي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب.

وطالب غريفيث بتوفير نقاط دخول وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، قالت إذاعة صوت فلسطين،، إن دبابات إسرائيلية حاصرت مئات الفلسطينيين في دوار النابلسي غرب غزة، وإنهم تعرضوا لإطلاق نار خلال انتظارهم مساعدات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اعلن يوم الأحد سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي عند دوار الكويت بمدينة غزة، وذلك بعد ارتفاع عدد قتلى قصف إسرائيلي مماثل على فلسطينيين في دوار النابلسي بمدينة غزة إلى 118 .