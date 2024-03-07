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فيديو لـ ترامب في سن 34.. هذه كانت آراؤه في الترشح للرئاسة

7
MARCH
2024
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ينافس الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب على تولي فترة رئاسية أخرى في الانتخابات الأمريكية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر، لكن ترامب في ريعان شبابه كانت لديه رؤية مختلفة بشأن الترشح للرئاسة.
 
فخلال لقاء إعلامي عام 1980 عندما كان ترامب في الرابعة والثلاثين من عمره قال في حوار مع مذيعة شبكة إن بي سي، رونا باريت، إنه لا يرغب في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، وإنما تكريس حياته لخدمة البلاد.
 
وأضاف الرئيس الأسبق أن الكثير من الأشخاص الذين يديرون شركات كبرى يهربون من المناصب السياسية، معتبرا أن "في الانتخابات قد نجد فيها أشخاصا لهم رؤية سياسية جيدة لإدارة البلاد لكنهم لا يحظون بالقبول بين الناس، في حين أن أشخاصا آخرين أقل كفاءة لكن ابتسامتهم الجيدة تمنحهم القبول"، بحسب تعبيره. 
 
واعتبر ترامب أن أراءه السياسية "الحادة" قد لا تروق للناخبين.
 
 
وفاز ترمب حتى الآن بـ13 ولاية منها تكساس وكاليفورنيا، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حسبما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.
 
ترامب يفوز بـ11 ولاية حتى الآن في "الثلاثاء الكبير"
 
الثلاثاء الكبير.. اكتساح ترامب
 
 وخسر ترامب ولاية واحدة أمام منافسته نيكي هايلي، هي فيرمونت، ويأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاحه الديمقراطي جو بايدن عام 2020، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15، الثلاثاء، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.
 
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