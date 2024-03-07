دين فيليبس ينسحب من السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية

A + A -

أعلن النائب عن ولاية مينيسوتا الأمريكية دين فيليبس، انسحابه من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2024، مؤكدا دعمه للرئيس جو بايدن.

دين فيليبس ينسحب من السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكيةماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

وكتب فيليبس في منشور عبر منصة "إكس": "لقد ترشحت للكونغرس في عام 2018 لمقاومة (الرئيس السابق) دونالد ترامب، وحوصرت في مبنى الكابيتول في عام 2021 بسبب دونالد ترامب، وترشحت للرئاسة في عام 2024 لمقاومة دونالد ترامب مرة أخرى.. لأن الأمريكيين كانوا يطالبون ببديل، والديمقراطية تتطلب خيارات".

وأضاف: "لكن من الواضح أن البديل ليس أنا. ومن الواضح أن جو بايدن هو مرشحنا وفرصتنا لإظهار نوع الدولة التي تمثلها أمريكا والتي تنوي أن تكون عليها".

وانسحاب فيليبس يترك المؤلفة ماريان ويليامسون باعتبارها آخر منافسي بايدن على ترشيح الحزب.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلنت تعليق حملتها بعد تحقيق بايدن أول فوز رسمي له في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا.

ويوم 28 منه، أعلنت ويليامسون في مقطع فيديو تراجعها عن القرار واستئناف حملتها إثر تقدمها على فيليبس في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان.

وقالت: "اعتبارا من اليوم، سأقوم بإلغاء تعليق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة. لقد قمت بتعليقها لأنني كنت أخسر السباق، ولكن هناك شيئا أكثر أهمية بكثير. إن السباق على المحك هنا، وعلينا أن نرد. لدينا فاشي يقف عند الباب"، معتبرة أنه "من الوهم أن ينتظر الديمقراطيون ويأملون أن يهزم بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة".