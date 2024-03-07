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"في أي وقت وفي أي مكان".. ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة

7
MARCH
2024
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دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة "في أي وقت وفي أي مكان"، وتحت إدارة لجنة المناظرات التي وصفها بالفاسدة.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدًا لأميركا والشعب الأميركي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرات في أي وقت وفي أي مكان!".

وأوضح أنه "يمكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية الفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD). وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!".

وأصبح ترامب المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي من السباق.

وفاز دونالد ترامب في 14 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا، لكنّه خسر في ولاية واحدة، حيث حقّقت نيكي هايلي مفاجأة بفوزها في ولاية في فيرمونت.

وأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة لافتة إلى البيت الابيض بعدما أطاح به الديمقراطي جو بايدن العام 2020، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15 المعنية بانتخابات الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بأنها "رائعة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وعلى الجانب الديمقراطي حصد بايدن الفوز في 14 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسن بالمر في جزر ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي.

وحذر بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية من أن ترامب "مصمم على تدمير ديمقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار حزمة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات ... وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق نقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

 

 

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