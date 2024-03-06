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"واشنطن بوست": الإدارة الأمريكية قدمت لإسرائيل أكثر من 100 شحنة عسكرية غير معلن عنها

6
MARCH
2024
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 100 شحنة مساعدات عسكرية، لم تعلن عنها، منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن المعلومات عن التوريدات السرية كشف عنها مسؤولون في الإدارة الأمريكية لأعضاء الكونغرس خلال إيجاز سري عقد مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية شملت قذائف موجهة عالية الدقة وقنابل صغيرة القطر وقنابل مخترقة للتحصينات وأسلحة نارية وغير ذلك من الأسلحة والذخيرة.

ومنذ بدء التصعيد في قطاع غزة، لم تعلن الولايات المتحدة رسميا إلا عن شحنتي مساعدات عسكرية لإسرائيل، أولاهما بقيمة 106 ملايين دولار، التي تضمنت قذائف للدبابات، والثانية بقيمة 147.5 مليون دولار التي تضمنت مكونات لصناعة القذائف من عيار 155 ملم.

وأشار مسؤولون ومشرعون أمريكيون في حديث لـ"واشنطن بوست" إلى أن التوريدات لم تعلن عنها لأن قيمة كل حزمة على حدة كانت دون الحد الذي يتطلب موافقة الكونغرس، لكن جميع المساعدات إجمالا تمثل "كمية كبيرة" من الأسلحة والذخيرة، حسب الصحيفة.

ويشار إلى أنه في غياب التنسيق مع الكونغرس، لم تكن لدى المشرعين إمكانية عرقلة التوريدات العسكرية.

روسيا اليوم
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