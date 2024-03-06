مجلس الأمن يجتمع بشكل طارئ في شأن هايتي المهددة بحرب أهلية

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يعقد مجلس الأمن الدوليّ اجتماعًا طارئًا في شأن تصاعد أعمال العنف المتجددة في هايتي حيث أكد زعيم عصابة أن "حربا أهلية" دامية ستندلع مالم يستقيل رئيس الوزراء أرييل هنري.



ومنذ الخميس الماضي، تهاجم عصابات مسلحة مواقع استراتيجية، معلنة سعيها لإطاحة رئيس الحكومة الذي يتولى السلطة منذ 2021، وكان من المفترض أن يغادر منصبه في مطلع شباط.



وقال زعيم إحدى العصابات جيمي شيريزيه الملقب "باربكيو"، في مؤتمر صحافيّ: "إذا لم يستقل آرييل هنري، وإذا استمر المجتمع الدولي في دعمه، فإننا نتجه مباشرة نحو حرب أهلية ستؤدي إلى إبادة جماعية".