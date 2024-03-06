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نيكي هيلي تحقق ثاني انتصار لها على ترامب

6
MARCH
2024
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فازت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب في ولاية فيرمونت، وهو ثاني فوز لها على منافسها على ترشيح الحزب الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
وقالت شبكة NBC News إنه على الرغم من فوز هيلي بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت، إلا أن ترامب يوسع تقدمه على مستوى المندوبين الوطنيين بفوزه في منافسات الثلاثاء الكبير الأخرى. لكن ضعفه بين المستقلين وغيرهم من الجمهوريين غير الأساسيين المشاركين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هذا العام ظهر بوضوح في ولاية فيرمونت.
 
على مدى أسابيع، أشارت حملة هيلي إلى ولايات نيو إنغلاند مثل فيرمونت كجزء من طريقها للتقدم، حيث تتمتع الولاية بنظام تمهيدي مفتوح، يسمح لأي ناخب مسجل بالمشاركة في مسابقة الترشيح الجمهوري.
 
وفي تجمع حاشد يوم الأحد في ساوث بيرلينجتون بولاية فيرمونت، انضم إلى هيلي الحاكم فيل سكوت، وهو واحد من حاكمين جمهوريين فقط أيداها، إلى جانب حاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو.
 
وقالت هايلي للحشد: "سأواصل القتال لأن 70% من الأمريكيين يقولون إنهم لا يريدون دونالد ترامب أو جو بايدن".
 
ولكن بحلول الوقت الذي توقعت فيه NBC News فوز هايلي في ولاية فيرمونت ليلة الثلاثاء، كان ترامب قد فاز بالفعل في 11 ولاية أخرى.
 
وحققت هايلي يوم الأحد أول فوز لها بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، وهو كان أول انتصار لها على الرئيس السابق.
روسيا اليوم
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