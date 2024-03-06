تركيا تعتقل 7 لاشتباه بيعهم معلومات للموساد

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اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 7 أشخاص، من بينهم محقق خاص، للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن المحقق الخاص، وهو موظف حكومي سابق، يشتبه في جمعه معلومات عن شركات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط في تركيا، وزرع أجهزة تعقب والانخراط في عمليات مراقبة.

وأفادت المصادر بأن الاعتقالات كانت في إطار عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني وشرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول.

وذكرت المصادر أن المحقق التركي تلقى تدريبا من الموساد في العاصمة الصربية بلغراد وتلقى مدفوعات بعملة مشفرة لم تظهر في السجلات الرسمية.

وأمرت محكمة تركية في يناير بالقبض على 15 شخصا وترحيل 8 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالموساد وأنهم يستهدفون الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.

وفي فبراير، اعتقلت تركيا 7 يشتبه في بيعهم معلومات للموساد.

وتتراشق قيادات تركية وإسرائيلية بالانتقادات العلنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في أكتوبر الماضي.

وحذرت أنقرة إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة أعضاء حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، والذين منهم من يعيشون في تركيا.