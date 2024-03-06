living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملياردير والرئيس.. تكهنات عن تعاون انتخابي بين ماسك وترامب

6
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يثير لقاء بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تكهنات بشأن إمكانية تمويل الأول لحملة الثاني من أجل العودة إلى البيت الأبيض.
 
وعقد الاجتماع في بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأحد، بحضور عدد قليل من المانحين الجمهوريين الأثرياء، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
 
ويسعى ترامب بشدة إلى جمع التمويل لتعزيز حملته الرئاسية المحتملة، ويعتبر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" حاليا ثاني أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بحوالي 200 مليار دولار.
 
وأثنى الرئيس السابق بشكل خاص على ماسك أمام حلفائه، مما قد يدفعه للسعي إلى عقد لقاء فردي قريبا، وفقا للمصادر.
 
يجدر بالذكر أن ماسك انتقد مؤخرا سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس جو بايدن، وانتقد أيضا جدول أعمال الإدارة الأميركية، ومع ذلك فإن العلاقة بين ماسك وترامب كانت في السابق مضطربة إلى حد ما.
 
وفي السياق ذاته، لم ينفق ماسك بشكل كبير على السياسة، لكنه قدم تبرعات سابقة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما.
 
وفي المقابل، استفادت شركتاه "تسلا" و"سبيس إكس" من العقود والإعانات الحكومية الفيدرالية.
 
ورغم ذلك، يبدو أن ماسك كان يميل أكثر نحو الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ازدراء إدارة بايدن لـ"تسلا" عام 2021، بعد تجاهل دعوته إلى قمة حول السيارات الكهربائية.
 
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ماسك سيقدم دعما ماليا لحملة ترامب، لكن محادثاته معه تثير الكثير من التكهنات حول مساره المستقبلي في المشهد السياسي الأميركي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   