ترامب سعيد.. وبايدن ممتعض "سيدمرنا"!

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بعد حصده 12 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، خرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محتفلاً.

فقد أشاد الرئيس السابق بتحقيقه انتصارات ساحقة في الانتخابات التمهيدية أمس الثلاثاء مع فوزه حتى الآن في 12 ولاية، ووصف ليلة إعلان النتائج بالـ "مذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا "هناك سبب لماذا يسمونه الثلاثاء الكبير لأنه يوم كبير حسب الخبراء، ولأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق"، في إشارة إلى تحقيقه تقدماً كبيراً في الولايات الـ 15 التي صوتت.

"مصمم على تدمير ديموقراطيتنا"

إلا أن الانطباع هذا لم يكن مماثلاً بالنسبة للرئيس الحالي جو بايدن، الذي حذر من خصمه اللدود.

وقال بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية إن ترامب "مصمم على تدمير ديموقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات (...) وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

جاء ذلك، بعدما أظهرت أحدث النتائج فوز ترامب البالغ من العمر 77 عاماً ب12 ولاية بينها تكساس وكاليفورنيا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

في حين تمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها رفضت حتى الآن الانسحاب من السباق.

أما على الجانب الديموقراطي فحصد بايدن الفوز في 14 ولاية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبياً، وهو جايسون بالمر في جزر ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي، وفق ما أفادت شبكات التلفزيون الأميركية،

يشار إلى أن الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الأبيض بعد أن أطاح به الديموقراطي بايدن عام 2020، يأمل بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات ال15 في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.