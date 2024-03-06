ترامب وبايدن يحسمان أغلب ولايات "الثلاثاء الكبير"

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فاز دونالد ترامب بـ12 ولاية منها تكساس وكاليفورنيا، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حسبما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

ويأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاحه الديمقراطي جو بايدن عام 2020، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15، الثلاثاء، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات ألاباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بـ"المذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا امام مقر سكنه في فلوريدا: "هناك سبب لماذا يسمونه الثلاثاء الكبير. يقول لي الخبراء لأنه يوم كبير، وإلا لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق".

وتمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها رفضت حتى الآن الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديمقراطي، حصد بايدن الفوز في 14 ولاية، حسبما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسون بالمر في جزر ساموا الأميركية جنوبي المحيط الهادي.

وحذر بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية من أن ترامب "مصمم على تدمير ديمقراطيتنا وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات (...) وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

وتظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية، أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.