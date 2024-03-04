living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيكي هيلي توقف سلسلة انتصارات ترامب.. وتحقق أول فوز

4
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حققت نيكي هيلي، الأحد، فوزا معنويا بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
 
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن هيلي حصلت على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق دونالد ترامب، مع تقارير جميع الدوائر الانتخابية في العاصمة.
 
وقدرت شبكة "سي إن إن "التلفزيونية الأميركية التي كانت من بين وسائل الإعلام التي أعلنت فوز هايلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.
 
وحصلت هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب (2017-2021) على 63 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية هذه التي جرت في مكان واحد وهو فندق في وسط العاصمة بحسب موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين في الحزب الجمهوري في العاصمة.
 
ويكسر فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة سلسلة من أكثر من 6 انتصارات لترامب منذ منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح.
 
وبحسب الصحيفة: "هذا الانتصار تحتاجه هيلي بشدة لتظهر أنها قادرة على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن لا يزال أمامها طريق طويل".
 
وتعهدت هيلي بالبقاء في السباق على الأقل حتى يوم "الثلاثاء الكبير" هذا الأسبوع، حيث ستصوت أكثر من 12 ولاية.
 
في بيان، أكد فريق حملة نيكي هايلي "من غير المفاجئ أن ينبذ الجمهوريون الأقرب إلى الخلل الحاصل في واشنطن دونالد ترامب وفوضاه".
 
سكان واشنطن
 
وتؤيد غالبية سكان العاصمة واشنطن الحزب الديمقراطي وتضم المدينة عددا قليلا جدا من الجمهوريين المسجلين.
 
خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2020 حصل بايدن في مواجهة ترامب على 92 بالمئة من الأصوات في واشنطن.
 
ولم يعط ناخبو العاصمة الغالبية لأي مرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية.
 
وحتى الآن لم تكن هيلي قادرة على الفوز بأي من الولايات ذات التصويت المبكر في شهري يناير وفبراير، ومن الواضح أنه لم تظهر أي ولاية مقبلة كفرصة واضحة لها للفوز.
 
ومع ذلك، فإن الفوز في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء في العاصمة سيمنحها جميع المندوبين التسعة عشر.
 
ولا يزال ترامب يتمتع بتقدم مبكر في عدد المندوبين ، والذي من المرجح أن ينمو بشكل كبير يوم الثلاثاء مع تصويت الولايات الإضافية.
 
ويحتاج المرشحون إلى ما لا يقل عن 1215 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري حسابيا.
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في العاصمة واشنطن في شهر يونيو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   