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عرفه الأميركيون منذ 1988.. ما قصة "الثلاثاء الكبير"؟

4
MARCH
2024
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لطالما تردد خلال الحديث عن انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في نوفمبر 2024، مصطلح "الثلاثاء الكبير". فماذا نعرف عنه؟
 
في الخامس من مارس، تجري 15 ولاية أميركية انتخابات فيما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير" التمهيدية، وتشمل ألاباما وألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو ومين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفرجينيا، كما سيتم التصويت على أراضي إقليم ساموا الأميركي.
 
ومن المتوقع أيضاً ظهور نتائج المؤتمرات الحزبية الديمقراطية في ولاية أيوا، التي تُجرى بالاقتراع عبر البريد.
 
يذكر أن يوم "الثلاثاء الكبير" هو يوم الدورة التمهيدية الرئاسية الأميركية الذي يضم أكبر عدد من الولايات المشاركة.
 
ويتفق معظم الخبراء على أن "الثلاثاء الكبير"، كما نعرفه اليوم، بدأ عام 1988 عندما قررت مجموعة من الديمقراطيين في ولايات جنوب الولايات المتحدة وضع هذا الاسم على العملية التمهيدية الرئاسية بعد فوز الرئيس الجمهوري رونالد ريغان قبل 4 سنوات على المرشحالديمقراطي للبيت الأبيض.
 
الحزب الجمهوري
 
يحمل "الثلاثاء الكبير" أهمية كبرى لأنه يمثل اختيار أكثر من ثلث المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعقد في يوليو المقبل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.
    
في منافسات الحزب الجمهوري، يتنافس 874 مندوباً من أصل 2429، بما في ذلك مندوبو كاليفورنيا وتكساس، وهما الولايتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
    
يتطلب الأمر ما لا يقل عن 1215 مندوباً لتأمين الترشيح في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر عقده في يوليو.
    
توزيع عدد المندوبين الجمهوريين في "الثلاثاء الكبير" عبر الولايات المختلفة هو كما يلي: ألاباما (50)، وألاسكا (29)، وساموا (9)، وأركنساس (40)، وكاليفورنيا (169)، وكولورادو (37)، ومين (20)، وماساتشوستس (40)، ومينيسوتا (39)، ونورث كارولاينا (74)، وأوكلاهوما (43)، وتينيسي (58)، وتكساس (161)، ويوتا (40)، وفيرمونت (17)، وفرجينيا (48).
    
تبدأ النتائج في التدفق بمجرد إغلاق الصناديق في الولايات والإقليم، وعادة ما يبدأ فرز الأصوات بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لكل ولاية.
 
الحزب الديمقراطي
 
يتم تحديد ما يقرب من ثلث المندوبين الديمقراطيين في 5 مارس من خلال منافسات الترشيح في 14 ولاية من أصل 15، إلى جانب إقليم ساموا الأميركي، وفي ألاسكا، سيدلي الديمقراطيون بأصواتهم في 6 أبريل.
    
ترشيح الحزب الديمقراطي أمرٌ مفروغٌ منه بالنسبة للرئيس جو بايدن الذي لا يواجه منافسين.
    
يُتوقع أن يتجمع أنصار الحزب الديمقراطي خلف الرئيس بايدن في المؤتمر الوطني للحزب في أغسطس المقبل في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.
    
يحتاج بايدن إلى 1439 مندوباً من إجمالي 3979 مندوباً.
 
 
فرص ترامب
 
يظل الرئيس السابق ترامب قادراً على الإمساك بقبضة حديدية على الحزب الجمهوري وعلى تحفيز القاعدة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التمهيدية بنسبة أكبر من مشاركة الديمقراطيين لصالح بايدن.
 
  
قبل "الثلاثاء الكبير"، فاز ترمب بأصوات المندوبين في ميشيغن وميسوري وإيداهو في انتخابات الحزب الجمهوري.
  
تعزز هذه الانتصارات خطوة ترامب نحو ضمان ترشيح الحزب الجمهوري أمام منافسته السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.
  
حققت هيلي فوزا معنويا بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري.
 
فرصة هيلي
 
"الثلاثاء الكبير" سيكون هو الفرصة الأخيرة أمام نيكي هيلي لوقف تقدم ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة، وسط شكوك كبيرة في قدرتها على ذلك.
 
وقد هاجم ترامب مراراً منافسته هيلي، وقال إنها لا تستطيع التغلب على بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق فوز غير مسبوق في "الثلاثاء الكبير".
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