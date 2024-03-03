البابا فرنسيس يدعو الى "وصول آمن" للمساعدات الى سكان غزة

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دعا البابا فرنسيس الى ضمان "وصول آمن" للمساعدات الإنسانية الى سكان غزة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي الدامي للقطاع المدمر والمهدد بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.



وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "أحمل كل يوم في القلب، وبألم، معاناة السكان في فلسطين واسرائيل بسبب القتال المستمر".



واضاف: "أشجع على مواصلة المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة والمنطقة برمتها، بحيث يتم الإفراج عن جميع الرهائن فيعودون الى عائلاتهم التي تنتظرهم بقلق، ويتمكن السكان المدنيون (في غزة) من تلقي المساعدة الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها في شكل آمن".



وتابع الحبر الاعظم: "هذا يكفي، أرجوكم، توقفوا".