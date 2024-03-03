ساندرز: يجب على بايدن أن يقول لنتنياهو "آسف" لن تحصل على أموال دافعي الضرائب الأميركيين لقتل النساء والأطفال بغزة

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اشار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الى انه "يجب على الرئيس الاميركي جو بايدن أن يقول لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "آسف"، لن تحصل على أموال دافعي الضرائب الأميركيين لقتل النساء والأطفال في غزة".

ورأى ساندرز ان "الناس لا يمكنها تصديق ما تراها في غزة، معتبرا ان "الامر لا يقتصر على قتل 30 الف فلسطيني وجرح 70 الفا اخرين ثلثهم من النساء والاطفاء ولكن ما ننظر اليه الان هو مجاعة مئات الالف من الاطفال بسبب القصف الاسرائيلي والقيود المفروضة على وصول المساعدة".

وشدد على ان "على الولايات المتحدة الاميركية ان لا تعطي فلسا واحدا لحكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة".