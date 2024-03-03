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ماسك يتهم بايدن بالكذب..!

3
MARCH
2024
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اتهم الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الأحد، الرئيس الأميركي بالكذب بخصوص أزمة الهجرة، وقال إن تصريحات الرئيس جو بايدن بأنه يريد حل مشكلة الهجرة غير الشرعية "كذب محض".

وكتب ماسك على صفحته في منصة " إكس": "إلى أن يتم رفع هذه الأوامر التنفيذية، فإن ادعاءات بايدن بأنه يريد مكافحة الهجرة غير الشرعية كاذبة".

ولفت ماسك إلى أن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية سببه "94 أمرا تنفيذيا لإدارة بايدن".

وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.

هذا وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب خطة الرئيس بايدن الحدودية ووصفها بأنها "مؤامرة" لزعزعة استقرار الولايات المتحدة خلال تجمع حاشد في ساوث كارولينا. وقال ترمب إنه سينهي سياسة الحدود المفتوحة فور توليه الحكم.

وأضاف بالقول: "في اليوم الأول من إدارتي، سأنهي كل سياسة الحدود المفتوحة لإدارة بايدن، وسنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأميركي لأنه ليس لدينا خيار.. ليس لدينا خيار آخر".

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، تقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن ملف المهاجرين وحراسة الحدود.

وفيما اتهم الحزب الجمهوري إدارة بايدن بالتسبب في زيادة تدفق المهاجرين عبر الساياسات التي اعتمدتها، اعتبر معسكر الديمقراطيين أن الجمهوريين وبتحريض من الرئيس السابق دونالد ترامب تعمدوا عرقلة التوصل لتفاهم أو تسوية في الكونغرس تفضي إلى تمرير قانون جديد حول هذه المسألة.

تأتي تلك المناوشات والاتهامات، بينما تظهر آخر استطلاعات الرأي أن ملف الهجرة أضحى في صلب اهتمامات الناخبين بل في أول سلم اهتماماتهم، ما قد يشعل خلال الأيام التالية المزيد من الحماس حوله، لاسيما في الطريق إلى معركة رئاسية انتخابية محصورة على ما يبدو حتى الآن ما بين ترامب وبايدن.

 

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