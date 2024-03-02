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"رويترز"عن مصدرين أمنيين مصريين: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة الأحد في القاهرة

2
MARCH
2024
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة يوم الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في العاشر من آذار الجاري.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اللتين تخوضان مفاوضات عبر وسطاء من بينهم مصر وقطر.

وقال المصدران المصريان إنه من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة يوم الأحد.

وذكرا أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية يوم الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، حسب قول السلطات في غزة، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

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