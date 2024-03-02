"سرايا القدس": نعلن مواصلة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة واليمن والعراق ولبنان

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أكد الناطق العسكري لسرايا القدس "أبو حمزة"، على أننا "نواصل لإباثباتنا وإقدامنا بوجه آلة الابادة الصهيونية في قطاع غزة، وأراد العدو حربا مفتوحة ونحن ذهبنا للحرب المفتوحة امتثالا لأوامر الله بالنفير والتجهيز".

ووجه أبو حمزة، التحية لصمود "شعبنا المقدام الذي تحمل ما تحمل من الآلام والإضطهاد في سبيل حياة عزيزة"، لافتاً الى أن "هذه الظروف الصعبة لن يكون ختامها الا اندحار العدو عن غزة"، مشدداً على "مواصلة التصدي في الضفة وكل محاور قطاع غزة على قاعدة القيادة والسيطرة التي ما زالت قائمة"

وتوجه الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتانياهو، بالقول "اليوم التالي لانتهاء الحرب في القطاع لن يحدده الا المجاهدون والمقاومون"،معلناً عن "مواصلة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة واليمن والعراق ولبنان".