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حمله مغادراً البيت الأبيض.. ما الكتاب الذي يقرأه بايدن في العطلة؟

2
MARCH
2024
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حاملاً بيده نسخة مطبوعة من كتاب صدر حديثا بعنوان "الممكن.. كيف ننجو ونزدهر في عصر الصراعات"، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن من مقر إقامته بالبيت الأبيض مساء الجمعة، متوجها إلى كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويوصف الكتاب، الذي ألفه ويليام أوري ونُشر الشهر الماضي، بأنه دليل للممارسات التي تم اختبارها عبر الزمن والتي ستساعد القراء على إطلاق العنان لقدرتهم على المشاركة بشكل بناء وتحويل الصراع، وفقًا للناشر هاربر كولينز الذي اعتبره دليلا أساسيا لأي شخص يتطلع إلى اختراق أصعب الصراعات – في مكان عمله أو أسرته أو مجتمعه أو العالم".

ويقول كولينز أيضًا إن المؤلف يعتمد على ما يقرب من خمسين عامًا من الخبرة والمعرفة في مواجهة أصعب الصراعات في العالم لتقديم طريقة للخروج من المشاكل التي تبدو مستحيلة في عصرنا الحاضر.

 

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