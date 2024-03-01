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ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته "المريعة"

1
MARCH
2024
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طالب دونالد ترامب الخميس الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء "اختبار معرفي" بسبب "القرارات المريعة" التي يتخذها الزعيم الديمقراطي الذي بات من شبه المؤكد أنه سينافسه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
 
ويتباهى ترامب دائما بأدائه في اختبار بسيط لكشف الخرف أجراه سابقا، وهو ما أثار سخرية مراقبين، لكن الأخطاء المتعددة التي أرتكبها الرجلان أثارت مخاوف بشأن كفاءتهما بالنظر إلى تقدمهما في السن.
 
وكتب ترامب البالغ 77 عاما على منصته "تروث سوشال": "يجب على المحتال جو بايدن أن يخضع لاختبار معرفي. ربما بهذه الطريقة سنتمكن من معرفة سبب اتخاذه مثل هذه القرارات المريعة".
 
وأضاف "أجريت اختبارين، وتفوقت في كليهما (بدون أخطاء!). يجب على جميع الرؤساء، أو الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا رؤساء، الخضوع لهذا الاختبار بشكل إلزامي".
 
وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الاربعاء الفحص الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وأفاد طبيبه بأنه "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته.
 
وجاءت نتائج الفحص السنوي بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن وكثير النسيان.
 
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن لم يخضع لاختبار معرفي لعدم ضرورة ذلك.
 
وعلّقت الناطقة الصحافية كارين جان بيار على الأمر بالقول "إنه يجتاز اختبارا معرفيا كل يوم، حيث ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر ويفهم المستوى الدقيق لهذه المواضيع".
 
وتُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الأميركيين لا يحبذون مواجهة جديدة بين بايدن وترامب في نوفمبر.
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