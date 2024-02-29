أزمة غير متوقعة بسبب 29 فبراير.. خلل يصيب نيوزيلاندا بالشلل

A + A -

أبسبب السنة الكبيسة تعطل العديد من مضخات البنزين في نيوزيلاندا، فقد أعلنت محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في البلاد أن عددا من مضخات البنزين توقفت عن العمل اليوم الخميس، نتيجة خلل في برمجيات الدفع بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة.

"خلل بنظام الدفع"

وأكدت شركات ألايد فيول وجال وزد إنرجي وبي.بي أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلاندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم، حسب ما نقلت رويترز.

فيما قال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفنكو، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع، إن النظام توقف عن العمل بسبب "خلل راجع إلى السنة الكبيسة".

"سنة كبيسة"

وأضاف أنه تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.

كما أشار إلى أن هناك معلومة أكيدة لدى إنفنكو بشأن كيفية حدوث ذلك، فإنها ستحقق في الخلل خلال الأيام المقبلة.

أول مشكلة بسبب 29 فبراير

ونيوزيلاندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرا لفروق التوقيت بين الدول، لذا فإن المشكلة المرتبطة بوجود يوم 29 فبراير، الذي يأتي مرةواحدة كل أربع سنوات، هذا العام ظهرت بها قبل غيرها.