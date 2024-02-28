جمهورية بريدنيستروفيه تطلب الحماية من روسيا

A + A -

طلبت جمهورية بريدنيستروفيه، غير المعترف بها، من روسيا اتخاذ تدابير لحماية المنطقة التي يقيم بها أكثر من 220 ألف مواطن روسي بشكل دائم في مواجهة الضغوط المتزايدة من مولدوفا.



وقد تم تسجيل هذا القرار في اجتماع المؤتمر السابع للنواب على كافة المستويات الذي جرت وقائعه اليوم الأربعاء، حيث أشار النواب، في خطابهم إلى مجلس الاتحاد ومجلس الدوما الروسيين، بشكل خاص إلى "التجربة الإيجابية الفريدة لقوات حفظ السلام الروسية على نهر دنيستر، فضلا عن الوضع الروسي كضامن ووسيط في عملية التفاوض".



وسوف يناشد المؤتمر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الأخرى طلبا لمنع المزيد من التصعيد في العلاقات بين كيشيناو وتيراسبول والمساعدة في استئناف الحوار.



المصدر: سبوتنيك