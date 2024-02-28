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ثقة المستهلكين الأميركيين تتراجع خلال فبراير

28
FEBRUARY
2024
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تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين في شهر فبراير، بعد ثلاث زيادات شهرية متتالية، بسبب قلق الأسر من سوق العمل والبيئة السياسية الداخلية.
 
وقالت هيئة كونفرنس بورد، الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين قد انخفض إلى 106.7 هذا الشهر من 110.9 المعدل بالخفض في يناير.
 
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تغيرا طفيفا في المؤشر عند 115.0 من 114.8 في القراءة السابقة.
 
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد" في واشنطن: "كشفت الردود المكتوبة في شهر فبراير أنه على الرغم من بقاء التضخم الإجمالي الشغل الشاغل للمستهلكين، لكنهم أصبحوا الآن أقل قلقا من أسعار المواد الغذائية والغاز التي تراجعت في الأشهر القليلة الماضية".
 
 
وأضافت: "لكنهم أكثر قلقا من وضع سوق العمل والبيئة السياسية في الولايات المتحدة".
 
وانخفضت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.2 بالمئة، في أدنى مستوى منذ مارس 2020، من 5.3 بالمئة في يناير.
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