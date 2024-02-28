ماسك ينتقد الاستخبارات "بلطف" ويطالب بالتصويت لسياسيين آخرين للحصول على سياسات جديدة

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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه ليس ضد وكالة المخابرات المركزية، وأن لديه الكثير من الصفقات التجارية مع الوكالة، وهاجم مقالة صحفية، معتبرا أنها مجرد بيان للاستخبارات.

وكتب ماسك في حسابه على موقع منصة "إكس": أنا لست شخصا ضد وكالة المخابرات المركزية (لدي الكثير من الصفقات التجارية معها)، ولكن من الواضح أن مقالة نيويورك تايمز هي مجرد بيان صحفي لوكالة المخابرات المركزية وللمستجدين الذين يعملون هناك ".

وأضاف: "في نهاية المطاف، تتمثل مهمة وكالة المخابرات المركزية في دعم سياسات حكومة الولايات المتحدة، وهو ما تتقن الوكالة فعله جيدا".

وأردف ناصحا: "إذا كنتم تريدون رؤية سياسات مختلفة، قوموا بالتصويت لصالح سياسيين آخرين".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، أنه على مدى السنوات الـ8 الماضية، أنشأت الولايات المتحدة، بدعم من وكالة المخابرات المركزية، 12 منشأة سرية في أوكرانيا بالقرب من حدودها مع روسيا.

كما عملت وكالات الاستخبارات الأمريكية بشكل وثيق مع موظفين أوكرانيين، بما في ذلك الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة المخابرات المركزية بتدريب جواسيس أوكرانيين للعمل في روسيا وأوروبا وكوبا وأماكن أخرى يتواجد فيها الروس، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتؤكد الصحيفة أنه حتى بعد انسحاب جميع الأفراد من أوكرانيا في فبراير 2022، بقي ضباط المخابرات في البلاد، على أراضي غرب أوكرانيا.